Visite guidée du château de Jouhé Château de Jouhé Valdelaume

Visite guidée du château de Jouhé Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Château de Jouhé Deux-Sèvres

Entrée gratuite pour tous. Sans réservation.

Ouvert uniquement le samedi 20 septembre

Visites guidées en français et en anglais

Découvrez le Pavillon du château et la salle la plus ancienne du Logis, lors de visites commentées multilingues.

Horaires des visites : 10h, 11h, 14h, 15h

Accès libre au parc, au jardin à la française et à la forêt pour une promenade en toute liberté.

Château de Jouhé 4 rue des Marronniers, 79110 Pioussay Valdelaume 79110 Pioussay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le Château de Jouhé est resté la propriété de la famille Turpin de Jouhé, les Seigneurs de la Place, durant près de 500 ans, jusqu'à sa vente à un créancier au XVIIème siècle. Le Logis date du XIIIème siècle, la salle la plus ancienne: la Taverne, sera ouverte au public.

Le Pavillon (donjon) du Château de Jouhé est classé Monument Historique pour son intérêt architectural, depuis la fin du XXème siècle. Il a été construit à la fin du XVIIème siècle et rénové en partie au XIXème siècle.

Un parc et un jardin à la française, ainsi qu’une petite forêt complètent ce domaine agréable et champêtre.

Il s’agit d’un château privé, occasionnellement ouvert au public sur demande, pour les groupes scolaires et événements ponctuels, ainsi que les fêtes familiales (mariages…).

Une occasion inespérée de le découvrir ou redécouvrir pour les Journées du Patrimoine.

Deux visites guidées seront proposées le samedi 20 septembre, en Français et en Anglais. Parking ombragé entre les conifères de l’allée principale.

Attention, le pavillon n’est pas accessible au personnes ayant des difficultés ayant des difficultés dans les escaliers, mais le parc du château reste accessible.

© Château de Jouhé