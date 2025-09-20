Visite guidée du Château de Keriolet Château de Keriolet Concarneau

Tarif Adultes 4 € / Gratuit pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées du château de Keriolet

À 5 minutes de la Ville-Close de Concarneau, sur les hauteurs de la cité, venez découvrir les destins atypiques de la princesse Zénaïde Narisckine et de son mari le comte Charles de Chauveau, liés à celui d’un château extraordinaire dont les origines remontent au XIIIe siècle, transformé en véritable joyau de l’architecture du XIXe siècle.

Château de Keriolet Rue Stang ar Lin, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 97 36 50 http://www.chateaudekeriolet.com https://www.facebook.com/Keriolet/ Édifice néo-gothique dû à l’architecte diocésain Bigot qui a réuni dans ce château un certain nombre de modèles empruntés à l’architecture civile gothique (Blois, Pierrefonds, Josselin…).

Le corps de bâtiment principal, en forme de L, est doté d’ouvrages annexes : corps de garde à l’entrée du parc ; tour ; porte charretière et porte piétonne fermant la cour d’honneur à l’ouest ; mur de soutènement créant douve au nord de cette cour. Les fenêtres de la salle des gardes sont ornées de vitraux dont certains figurent les rois de France. Le plafond en est en chêne sculpté, censé reproduire celui de la salle capitulaire de Reims.

