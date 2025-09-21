Visite guidée du château de La Barben Rocher Mistral La Barben

Visite guidée du château de La Barben Dimanche 21 septembre, 11h00, 12h15, 14h00, 15h15, 16h30, 17h30 Rocher Mistral Bouches-du-Rhône

Visite gratuite sur inscription obligatoire – Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:15:00

Le dimanche 21 septembre prochain, le Rocher Mistral a le plaisir d’offrir une visite gratuite et exceptionnelle des extérieurs du château de La Barben en compagnie d’un guide en costume d’époque.

Rocher Mistral chemin de la baou, 13330 La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.rochermistral.com [{« type »: « link », « value »: « https://rocher-mistral.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2525029802980400034 »}] En 2021, le parc Rocher Mistral est inauguré au château de La Barben et propose des spectacles historiques et des animations culturelles pour toute la famille. Parking à proximité. Zones de restauration disponibles.

© Rocher Mistral