Visite guidée du château de la Crossonnière, Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet, Mozé-sur-Louet

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Crossonnière 19 et 20 septembre Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de la Crossonnière (merci de dire « Crossonnière » et non « Cressonnière ») toutes les demi-heures, en se promenant, avec commentaires sur les deux familles qui ont possédé le château entre 1380 et 1948, l’une de Chevalerie avec le Châtelet du XVIe et l’autre de Robe avec le logis du XVIIIe. Nous verrons que souvent l’histoire familiale rejoint la grande Histoire ! nous rencontrerons la marquise de Sévigné, ainsi que l’un des assassins du Duc de Guise, nous verrons l’atelier de fausse monnaie espagnole découvert dans la tour Nord lors des restaurations de 2012, et aussi en 2024 et enfin nous parlerons de la bataille de la Crossonnière du 22 juillet 1793.

En dernier lieu nous pourrons constater l’évolution des travaux de restauration du châtelet et la future constitution d’un petit musée de la fausse monnaie, malsonnante et néanmoins trébuchante, qui sera le premier en France.

Château de la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet la Cressonnière 49610 Mozé sur Louet Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241453780 https://chateaudelacrossonniere49.wordpress.com/ https://www.instagram.com/chateaudelacrossonniere49/ La Crossonnière petit château féodal entouré en partie « … par des anciens murs dont une des faces est défendue à chaque angle par une tour basse en forme de poivrière. Vis à vis un pont de pierre, une sorte de portail montre des meurtrières et la trace de herse » nous dit Célestin Port.

L’ensemble réuni deux époques de construction, correspondant à deux familles, la première est la famille de la Crossonnière, connue depuis la fin du XIVème, à l’origine des transformations du châtelet au XVIème et une famille de robe, la famille Lemarié qui a construit le logis XVIIIème décrit par Mr Baldé (délégué au recensement en 1984) » … en partie ruiné. C’est un bâtiment rectangulaire d’un étage avec ailes de servitude, disposées symétriquement en angle obtus. Une porte en arc surbaissé avec jambages en pierres à redents et couronnement formé par la moulure du bandeau…. »

Incendié par les bleus, le 22 juillet 1793, l’ensemble transformé en ferme a été « retapé sommairement » puis n’étant pas entretenu, est tombé en ruine au point que la moitié du logis n’était plus sur le cadastre, lors de l’achat par la famille Soulez en 1982.

« Depuis 44 ans nous avons, grâce à sept labels, restauré le logis, la tour pigeonnier et les murs d’enceinte ainsi qu’une partie du châtelet. Ce qui nous a valu en 2012 le prix national VMF Fondation de Patrimoine pour la restauration du logis ainsi que le Label Patrimoine Historique et en 2016, le prix départemtal VMF-Groupe Lelièvre pour la restauration partielle du châtelet et totale de la tour pigeonnier.

C’est en restaurant le passage entre l’escalier et la pièce noble de la tour Nord que les ouvriers ont découvert une cachette, au dessus du linteau, dans laquelle se trouvait deux coins gravés en creux, aux armes de Philippe II, ainsi que deux cubes serrés dans un collier métallique dont l’un était gravé. A la suite de cette découverte extraordinaire, j’ai fait le rapprochement avec une espèce de presse métallique artisanale que j’avais trouvée au sol exactement sous un trou, habité par une chouette effraie, que je n’avais pas exploré (et pour cause…). En fait cette presse artisanale, que j’ai déplacé, sans y faire attention, pendant plus de 25 ans, était tombée de la cachette , elle faisait partie du matériel de faux monnayage caché la depuis 400 ans!!!…. Sur la rocade vers Cholet aller à Mozé puis prendre la route de Soulaines et tourner à gauche après le domaine des Rochettes, à la pancarte château de la Cressonnière. Le parking sera indiqué, la visite étant tout terrain n’est pas accessible aux personnes handicapées.

Visite guidée du château de la Crossonnière (c’est la Crossonnière qu’il faut dire et non la Cressonnière) toutes les demi-heures, en se promenant, avec commentaires.

©Pierre Soulez