Visite guidée du château de la Luzerne Chambon-la-Forêt

Visite guidée du château de la Luzerne Chambon-la-Forêt samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château de la Luzerne

Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Château de la Luzerne, témoin de l’architecture Renaissance d’Androuet du Cerceau, conserve son unité depuis le XVIe siècle. Ancien siège d’une puissante baronnie et propriété du comte de La Luzerne, il est inscrit aux monuments historiques.

Plongez dans l’histoire au Château de la Luzerne, joyau de la Renaissance française. Érigé sur des bases médiévales, il a traversé les siècles sans perdre son authenticité, offrant un cadre unique où l’architecture d’Androuet du Cerceau dialogue avec son parc et ses douves. Ancien siège de grandes familles et propriété du comte de La Luzerne, il incarne prestige et élégance.

Un lieu chargé d’histoire et de charme, parfait pour les passionnés de patrimoine et d’architecture, offrant une immersion rare dans l’élégance des siècles passés. .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 18 81 82

English :

Château de la Luzerne, a fine example of Androuet du Cerceau?s Renaissance architecture, has remained unchanged since the 16th century. Once the seat of a powerful barony and the property of the Count of La Luzerne, it is listed as a historic monument.

German :

Das Château de la Luzerne ist ein Zeugnis der Renaissance-Architektur von Androuet du Cerceau und bewahrt seine Einheit seit dem 16. Als ehemaliger Sitz einer mächtigen Baronie und Eigentum des Grafen von La Luzerne ist es in die Liste der historischen Denkmäler aufgenommen worden.

Italiano :

Il Castello della Luzerne, testimonianza dell’architettura rinascimentale di Androuet du Cerceau, è rimasto immutato dal XVI secolo. Antica sede di una potente baronia e proprietà del conte di La Luzerne, è classificato come monumento storico.

Espanol :

El castillo de la Luzerne, testimonio de la arquitectura renacentista de Androuet du Cerceau, ha permanecido inalterado desde el siglo XVI. Antigua sede de una poderosa baronía y propiedad del Conde de la Luzerne, es un monumento histórico protegido.

L’événement Visite guidée du château de la Luzerne Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GRAND PITHIVERAIS