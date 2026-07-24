Informations pratiques

Le Fœil

Visite guidée du Château de la Noé-Sèche

Le Fœil Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-08-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Laissez-vous porter par la magie et la quintessence du passé.

Le Château de la Noé-Sèche est un havre de paix, hors du temps, où le granit et la forêt trouvent un juste équilibre pour faire jaillir l’harmonie du beau et de l’authentique. Niché en pleine nature bretonne, entouré de rivières et de bois, le Château de la Noé Sèche est une ancienne commanderie des chevaliers de l’ordre de Malte, construite du XIIIe au XVIIIe siècle, où l’architecture gothique flamboyante se mêle au faste du XVIIIe en toute simplicité…

Nous proposons des visites guidées du château en abordant les mystères , la sagesse et la connaissance des anciens bâtisseurs. Le lien du château de la Noé-Sèche avec les hospitaliers , les templiers, les celtes et la nature.

Visite guidée sur réservation uniquement, par internet ou par téléphone (limitée à 12 personnes) .

Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 18 09 74

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English :

L’événement Visite guidée du Château de la Noé-Sèche Le Fœil a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme