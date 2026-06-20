Visite guidée du château de La Petite Pierre, Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional, La Petite-Pierre

Informations pratiques

Visite guidée du château de La Petite Pierre Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional Bas-Rhin

Limité à 25 pers. Chiens non admis. Durée 1h30. Présence d’escaliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À la découverte du château de La Petite Pierre et de ses secrets.

Entre histoire, architecture et patrimoine vivant, laissez-vous guider à la découverte du château de La Petite Pierre. Des comtes de Lützelstein au prince de la Renaissance Georg Johann de Veldenz, en passant par les particularités architecturales du site et son rôle actuel de siège du Parc naturel régional des Vosges du Nord, cette visite révèle les multiples facettes d’un lieu chargé d’histoire. Un arrêt sera consacré au chantier de restauration, pour comprendre comment ce patrimoine continue de se transmettre aux générations futures.

https://www.parc-vosges-nord.fr/

Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional 2 place du château, 67290 La Petite-Pierre La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33(0)3 88 70 42 30 https://www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@infosparcvosgesnord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 01 49 59 »}] [{« link »: « https://www.parc-vosges-nord.fr/ »}] Le château de La Petite-Pierre, également appelé château de Lützelstein est le siège du Parc naturel régional des Vosges du Nord et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis avril 1922. Parking à l’office de tourisme Hanau-La Petite Pierre. Le château se situe au bout de la rue du château.

À la découverte du château de La Petite Pierre et de ses secrets.

©E.Wilhelmy-PNRVN