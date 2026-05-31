Visite guidée du château de la Renaudie, Chateau de la Renaudie, Saint-Front-la-Rivière

Visite guidée du château de la Renaudie 18 – 20 septembre Chateau de la Renaudie Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château du XIIe siècle remanié aux XVIe et XVIIe siècles, ses vestiges actuels témoignent de l’importance de cette ancienne forteresse médiévale défensive.

L’ensemble se composait d’un logis seigneurial, d’une cour intérieure carrée entourée de remparts, le tout flanqué de cinq tours de garde et d’un pont-levis.

La visite guidée retrace l’histoire du château ainsi que celle des familles qui y ont vécu.

Racheté en 2025, le château ouvre aujourd’hui ses portes au public. Le propriétaire vous propose des visites guidées à 10 h 30, 14 h et 16 h 30.

Chateau de la Renaudie 233 route du Chateau, 24350 St Front la Riviere Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 32 60 43 62 Château du XIIème siècle remanié au XVIème puis au XVIIème, ses vestiges actuels sont le témoin d’un important château médiéval défensif. Il était composé d’un logis seigneurial, d’une cour intérieure carrée entourée de remparts, le tout flanqué de 5 tours de garde et d’un pont levis. La visite guidée retrace son histoire et celle des familles qui y ont vécu.

Château du XIIe siècle remanié aux XVIe et XVIIe siècles, ses vestiges actuels témoignent de l’importance de cette ancienne forteresse médiévale défensive.

©SOULARD Jean Marie