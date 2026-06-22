Saint-Denis-Lanneray

Visite guidée du château de la Touche-Hersant

Château de la Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite guidée de cette ancienne place forte médiévale qui a ensuite évolué en petit château d’agrément. La visite permet de découvrir les fortifications médiévales, le corps de logis classique, une chapelle, un ancien temple protestant et une roseraie.

Le château de La Touche-Hersant est le plus ancien des nombreux châteaux situés sur la commune de Lanneray et le seul qui soit inscrit au titre des Monuments Historiques.

Le site présente des aspects très divers puisque cette ancienne place forte médiévale a ensuite évolué en petit château d’agrément. Le visiteur peut ainsi admirer les douves et les tourelles ainsi que l’actuel corps de logis construit à la fin du 17e ou au début du 18e siècle. La chapelle du domaine est également accessible.

D’autres éléments plus insolites sont également évoqués comme la grande grange qui aurait servi de temple pendant les guerres de religion ainsi que les vestiges de l’occupation allemande de la Seconde guerre mondiale.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme 8.5 .

Château de la Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Guided tour of this former medieval stronghold, which later evolved into a small pleasure castle. The tour allows visitors to explore the medieval fortifications, the classic main building, a chapel, a former Protestant church, and a rose garden.

L’événement Visite guidée du château de la Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN