Informations pratiques

Saint-Denis-Lanneray

Visite guidée du Château de la Touche-Hersant

La Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée permettant de découvrir le château de la Touche-Hersant avec ses fortifications médiévales, son corps de logis classique, une chapelle, un ancien temple protestant et d’autres éléments insolites. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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La Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour offering a chance to explore the Château de la Touche-Hersant, featuring its medieval fortifications, classic main building, a chapel, a former Protestant church, and other unique features. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée du Château de la Touche-Hersant Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN