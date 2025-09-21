Visite guidée du château de la Verrière Château de La Verrière La Verrière

Tout public, places limitées, escalier inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle avec ses jardins à la française classés aux Monuments historiques, à sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré en passant par ses salons restitués par un riche américain et sa jolie salle de bain toute de marbre et de miroirs.

Aujourd'hui centre de séminaires de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale, le château est bâti à partir du XVIe siècle par la puissante famille Séguier. Des traces des remaniements opérés au fil des siècles sont à découvrir à l'intértieur : boiseries XVIIIe, cuisine héritée du XIXe siècle et chapelle aux inspirations Art Déco. La perspective du jardin est protégée au titre des Monuments historiques.

Jean-Christophe Bardot / Musée de la ville – SQY