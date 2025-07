Visite guidée du château de la Wasenbourg Niederbronn-les-Bains

Visite guidée du château de la Wasenbourg

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

[JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE] [WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ÊTRE] Venez visiter le château de la Wasenbourg avec un guide.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Week-end Mondial du Bien-Être, venez visiter le château de la Wasenbourg avec un guide. Cet édifice du 13e siècle dominant Niederbronn-les-Bains conserve de nombreuses richesses architecturales. Des séances de Qi Gong seront proposées à la fin des visites. 0 .

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 21 66 dom2hatten@sfr.fr

English :

[JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE] [WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ÊTRE] Come and visit Wasenbourg castle with a guide.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES] [WELTWEITES WOCHENENDE DES WELLNESS] Besuchen Sie das Schloss Wasenbourg mit einem Führer.

Italiano :

[Venite a visitare il castello di Wasenbourg con una guida.

Espanol :

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] [FIN DE SEMANA DEL BIENESTAR MUNDIAL] Venga a visitar el castillo de Wasenbourg con un guía.

