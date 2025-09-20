VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LASCAUX Vacquières

Le samedi 20 septembre, le domaine propose une visite guidée exceptionnelle pour découvrir son patrimoine agricole et architectural ainsi que les savoir-faire transmis depuis 15 générations. La visite inclut un panorama sur la garrigue et le vignoble, la découverte de la cuverie, du chai à barriques et de la ligne d’embouteillage, ainsi qu’une dégustation de moût de raisin et de baies à différents stades de maturité. Elle se termine au caveau, ancien prieuré du XIIe siècle, avec la dégustation des vins du domaine. .

Route du Brestalo Vacquières 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 00 08 info@chateau-lascaux.com

On Saturday, September 20, the estate is offering an exceptional guided tour to discover its agricultural and architectural heritage, as well as the know-how handed down through 15 generations. The tour includes a panoramic view of the garrigue and vineyards, a visit to the winery, barrel cellar and bottling line, and a tasting of grape must and berries.

Am Samstag, dem 20. September, bietet das Weingut eine außergewöhnliche Führung an, um sein landwirtschaftliches und architektonisches Erbe sowie das seit 15 Generationen überlieferte Know-how zu entdecken. Die Führung umfasst einen Panoramablick über die Garrigue und den Weinberg, die Entdeckung der Cuverie, des Barriquekellers und der Abfüllanlage sowie eine Verkostung von Traubenmost und Beeren.

Sabato 20 settembre, la tenuta offre una visita guidata eccezionale per scoprire il suo patrimonio agricolo e architettonico e il know-how tramandato da 15 generazioni. La visita comprende una vista panoramica della gariga e dei vigneti, la visita della cantina, della barricaia e della linea di imbottigliamento e una degustazione di mosto d’uva e di acini.

El sábado 20 de septiembre, la finca ofrece una visita guiada excepcional para descubrir su patrimonio agrícola y arquitectónico y el saber hacer transmitido a lo largo de 15 generaciones. El recorrido incluye una vista panorámica de la garriga y los viñedos, una visita a la bodega, la nave de barricas y la línea de embotellado, y una degustación de mosto de uva y bayas.

