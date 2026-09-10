Visite guidée du château de Lassay, château de Lassay, Lassay-les-Châteaux

Informations pratiques

Visite guidée du château de Lassay 19 et 20 septembre château de Lassay Mayenne

Adultes : 6,5 € – Tarif réduit : 3,5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs et intérieurs du château : barbacane, cour d’honneur, parc romantique, pièces meublées du corps de logis et salle d’artillerie. Démonstration de manipulation du pont-levis en début et en fin de journée

La visite dure 1h.

château de Lassay 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 0618227833 http://www.chateaudelassay.fr https://www.facebook.com/chateau.lassay Château fort du XVème siècle remarquablement conservé avec huit tours reliées par des remparts et un boulevard d’artillerie monumental Parking rue de Domfront, le long du mur d’enceinte

Visite guidée des extérieurs et intérieurs du château : barbacane, cour d’honneur, parc romantique, pièces meublées du corps de logis et salle d’artillerie. Démonstration de manipulation du en début …

@Marc Dekeister