Visite guidée du château de Lassay Château de lassay Lassay-les-Châteaux samedi 20 septembre 2025.

Adultes : 6,5 € – Tarif réduit : 3,5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée des extérieurs et intérieurs du château : barbacane, cour d’honneur, parc romantique, pièces meublées du corps de logis et salle d’artillerie. Démonstration de manipulation du pont-levis en début et en fin de journée

La visite dure 1h.

Château de lassay Rue du château, 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 43 04 05 47 http://amisduchateaudelassay.com http://www.facebook.com/chateau.lassay [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 22 78 33 »}] Le château de Lassay, caché dans le Nord-Mayenne, est un rare témoignage du Moyen-Age, forteresse toujours intacte avec ses 8 tours reliées par un rempart, ses deux pont-levis et son exceptionnelle barbacane. Il renferme dans sa cour d’honneur le plus vieux houx de France, un arbre remarquable de près de 500 ans.

Visites guidées

@Marc Dekeister