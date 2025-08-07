VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-08-07 11:00:00

fin : 2025-08-27 18:30:00

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29

Château fort remarquablement conservé. Edifié aux XIVe et XVe siècle, il a conservé ses 8 tours d’origine et sa superbe barbacane.

Découvrez le fonctionnement d’une garnison militaire du XVe siècle, avec en particulier une salle d’artillerie présentée pour la première fois cette année à l’issue d’une campagne de restauration.

Le guide vous ouvrira les salles meublées, chambre à coucher, cuisine avec son curieux potager en granit et une belle collection de cuivres anciens…

Aux première et dernière visites de la journée, expérience rare, le public est invité à manœuvrer le pont-levis. Une promenade dans le parc romantique complète la visite.

Visites guidées le matin à 11h les lundi, mercredi et vendredi, à 11h30 le mardi et le samedi et à 10h30 le jeudi, puis toutes les heures à partir de 13h30. .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

A remarkably well-preserved fortified castle. Built in the 14th and 15th centuries, it retains its 8 original towers and superb barbican.

German :

Bemerkenswert gut erhaltene Burg. Sie wurde im 14. und 15. Jahrhundert erbaut und hat ihre 8 Originaltürme und ihre prächtige Barbakane bewahrt.

Italiano :

Un castello fortificato straordinariamente ben conservato. Costruito nei secoli XIV e XV, ha conservato le 8 torri originali e il superbo barbacane.

Espanol :

Un castillo fortificado extraordinariamente bien conservado. Construido en los siglos XIV y XV, conserva sus 8 torres originales y su magnífica barbacana.

L’événement VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Mayenne Co