VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Château fort remarquablement conservé. Edifié aux XIVe et XVe siècle, il a conservé ses 8 tours d’origine et sa superbe barbacane.

Découvrez le fonctionnement d’une garnison militaire du XVe siècle, avec en particulier une salle d’artillerie présentée pour la première fois cette année à l’issue d’une campagne de restauration.

Le guide vous ouvrira les salles meublées, chambre à coucher, cuisine avec son curieux potager en granit et une belle collection de cuivres anciens…

Aux première et dernière visites de la journée, expérience rare, le public est invité à manœuvrer le pont-levis. Une promenade dans le parc romantique complète la visite.

Visites guidées le matin à 10h30 le jeudi 28 août, puis toutes les heures à partir de 13h30.

Visite en anglais à 11h mardi 26 et samedi 30 août.

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

A remarkably well-preserved fortified castle. Built in the 14th and 15th centuries, it retains its 8 original towers and superb barbican.

German :

Bemerkenswert gut erhaltene Burg. Sie wurde im 14. und 15. Jahrhundert erbaut und hat ihre 8 Originaltürme und ihre prächtige Barbakane bewahrt.

Italiano :

Un castello fortificato straordinariamente ben conservato. Costruito nei secoli XIV e XV, ha conservato le 8 torri originali e il superbo barbacane.

Espanol :

Un castillo fortificado extraordinariamente bien conservado. Construido en los siglos XIV y XV, conserva sus 8 torres originales y su magnífica barbacana.

