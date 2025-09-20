Visite guidée du château de Lavardens et de son architecture Château de Lavardens Lavardens

Visite guidée du château de Lavardens et de son architecture 20 et 21 septembre Château de Lavardens Gers

Durée : environ 1h. Compris dans le billet d’entrée. Tarif préférentiel : 7€50 au lieu de 9€90. Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap) : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite – L’architecture du château de Lavardens

Du XIIᵉ siècle à aujourd’hui, laissez les pierres du château de Lavardens vous conter leur histoire.

Parcourez les siècles à la rencontre des figures illustres qui ont marqué le lieu et façonné son incroyable architecture.

Des comtes d’Armagnac à Antoine de Roquelaure, voyagez dans le temps au cœur d’un monument emblématique du patrimoine gascon.

Visites guidées (environ 1h) :

– le samedi à 15h

– le dimanche à 11h et 15h

Note : le château est ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 19h. La billetterie ferme ses portes 1h avant la fermeture.

Une visite passionnante pour découvrir l’évolution architecturale de ce joyau du XVIIᵉ siècle, classé parmi les plus beaux villages de France.

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

© Château de Lavardens