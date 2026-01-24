Visite guidée du Château de l’Herm Châteaux en fête Hameau de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Visite guidée du Château de l’Herm Châteaux en fête

Hameau de l’Herm Allée du château Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-29

9h30 17h30. Visite extérieure et intérieure du château. Réservation obligatoire en ligne (règlement sur place en espèces ou chèque). 10€ (gratuit 18 ans)

Visite extérieure et intérieure du château.

Réservation en ligne obligatoire. Le règlement se fait sur place en espèces ou en chèque.

En extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

Nous demandons aux visiteurs de se garer sur le parking à l’entrée du hameau de l’Herm et de venir à pied nous rejoindre à l’entrée (compter 400 mètres de marche). En cas de mobilité réduite, veuillez nous l’indiquer afin de faciliter votre arrivée. .

Hameau de l’Herm Allée du château Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chateaudelherm@gmail.com

English : Visite guidée du Château de l’Herm Châteaux en fête

9.30am 5.30pm. Interior and exterior tours of the château. Online booking required (payment on site in cash or cheque). 10 (free for under-18s)

