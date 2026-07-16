Visite guidée du château de Longages-Comminges, Château de Longages-Comminges, Longages

Informations pratiques

Visite guidée du château de Longages-Comminges Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Longages-Comminges Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Photographies interdites. Animaux non admis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du château de Longages-Comminges

Le château de Longages-Comminges, datant de la fin du XVe siècle, est un témoignage significatif des luttes entre le pouvoir royal et les féodaux méridionaux. Il constitue le seul édifice ancien de la commune ouvert au public ayant conservé sa configuration d’origine.

Construit à la fin du XVe siècle par Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel, le château présente une structure rectangulaire (15 x 16 mètres), surmontée de quatre tours dissymétriques de 25 mètres de hauteur. Ces tours sont équipées de créneaux et de mâchicoulis, éléments caractéristiques de la décoration toulousaine de la fin du XVe siècle, qui rappellent l’architecture des châteaux forts médiévaux.

Du côté sud, un perron du début du XIXe siècle a remplacé un ancien pont-levis. La porte centrale est ornée des armes des comtes de Comminges. Les façades est et nord présentent des fenêtres à meneaux de style Renaissance toulousaine.

Protection patrimoniale

Le château a été reconnu pour son importance historique par deux arrêtés ministériels en date du 28 décembre 1984 :

Classé au titre des Monuments historiques : le portail d’entrée et la façade est de style Renaissance.

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques : les autres façades et la toiture.

Un intérieur d’époque

L’intérieur du château recèle des éléments remarquables :

Un escalier à vis en pierre de la fin du XVe siècle, comportant 80 marches, dans la tour sud-ouest (dite « Tour Comminges »).

Le seuil intérieur, orné des armes des comtes de Comminges, est agrémenté de sculptures provenant de l’ancien couvent.

Une alcôve regroupe deux chapiteaux et deux tronçons de colonnes.

Deux cheminées monumentales de style Renaissance complètent cet ensemble exceptionnel.

Une porterie fortifiée

À l’entrée du château, la porterie fortifiée dispose :

d’un passage de herse,

de bouches à feu,

de deux postes de garde,

d’un décor en damier (brique et pierre) typique de la fin du XVe siècle, remanié au XVIIe siècle.

Un parc historique et singulier

Côté sud-ouest, le magnifique portail de Fontevrault se dresse sur des colonnes surmontées de chapiteaux provenant de la salle capitulaire du couvent. L’une d’elles porte les inscriptions : « Charles IX, Henri III et 1585 ».

Le parc du château, inscrit à l’Inventaire général du patrimoine culturel de la région Midi-Pyrénées, abrite de nombreux éléments caractéristiques :

un pont en pierre,

un colombier du XVIe siècle avec 1000 boulins de dimensions exceptionnelles,

une statue d’ange musicien du XVe siècle,

un vase en terre cuite de Camas,

des bancs de pierre issus des vestiges du couvent,

un vivier, un ancien puits en pierre,

la cour « Le Rabé » traversant le parc,

des murs de clôture à créneaux,

le portail des dames de Fontevrault,

d’importants communs comprenant : une écurie avec boxes, un auditoire de justice, une petite chapelle,

des haies de buis taillées à la géométrie parfaite,

ainsi qu’un jardin jouxtant l’orangerie et le couvent.

Château de Longages-Comminges Carrefour de la Vierge, 31410 Longages-Comminges Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 04 43 Le site du château de Longages est imprégné d’une riche histoire, entremêlant des éléments naturels et historiques.

Situé au carrefour de la voie romaine reliant Tolosa à Lugdunum Convenarum et de la route entre Rieumes, Lézat via Capens et le Col du Bel Air, le site du château se trouve au sein d’une zone abondante en sources et cours d’eau, notamment le Rabé, qui jouait un rôle majeur dans le passé. De plus, des vestiges d’un ancien village gaulois, le chemin de Sabatouse, peuvent également être découverts sur les lieux.

Au XIIe siècle, le prieuré de femmes de l’ordre de Fontevrault est créé avec le soutien des comtes de Comminges, dans le but d’évangéliser les campagnes (paganus : paysan, païen). Le 12 septembre 1213, la Bataille de Muret, qui était la capitale du comté de Comminges, entraîne le rattachement du comté de Toulouse à la couronne royale. Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, épouse Jeanne de Toulouse, la dernière comtesse de Toulouse. Suite à cela, de nouvelles villes (bastides) sont créées, dont Carbonne, Cazères, Longages, etc., assorties d’avantages fiscaux pour renforcer le pouvoir royal. La bastide de Longages, cependant, ne connaît pas le succès escompté. Puis au XIVe siècle, e diocèse de Rieux est créé par les papes d’Avignon, regroupant les anciens diocèses de Toulouse, Rieux, Lombez, Saint-Papoul, Condom, Lavaur, Pamiers, et Mirepoix. Longages et son prieuré font partie du diocèse de Rieux. Des incertitudes entourent la succession du comté de Comminges, avec des contestations du rattachement de la couronne par les Armagnac et les Foix. Finalement, le château de Longages est construit à partir de 1482 par Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel, suite à l’appel de Louis XI et Charles VIII pour renforcer la séparation entre les Foix et les Armagnac. Le rattachement du comté de Comminges à la couronne est définitivement établi juridiquement par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1501. Le roi Louis XII prend alors le titre de comte de Comminges.

Au XVIe siècle, les Comminges-Bruniquel deviennent huguenots et le château est le témoin de dévastations pendant les guerres de religion. Les membres de la famille Comminges-Bruniquel participent aux combats de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, lors de différentes batailles. Les Comminges-Bruniquel vendent le château en 1722 à la famille Abolin de Montesquieu-Volvestre. Plus tard, le château passe à la famille Sainte-Marie de Lézat par héritage des Abolin. Au XXe siècle, le château est ensuite acquis par la famille Fort, des médecins de Carbonne.

En 2002, le château est vendu à un ressortissant britannique, puis en 2011, il est acheté par les consorts Dieudonné Duriez-Costes et Déodat Duriez, originaires de Toulouse et Muret. Centre ville Longages, Canton de Carbonne, Arrondissement de Muret.

Partez à la découverte du château de Longages-Comminges

©Déodat Duriez