Visite guidée du château de Longecourt, Château de Longecourt-en-Plaine, Longecourt-en-Plaine

Informations pratiques

Visite guidée du château de Longecourt 19 et 20 septembre Château de Longecourt-en-Plaine Côte-d’Or

Tarif : 5 € au lieu de 8 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Longecourt-en-Plaine vous ouvre ses portes pour une visite à tarif préférentiel. Cette demeure au passé prestigieux est liée à l’histoire de la Bourgogne et de sa capitale Dijon. La visite guidée se limite aux intérieurs (durée 50 minutes), les jardins étant accessibles en parcours libre. Il est précisé que cette visite n’est pas adaptée aux enfants en bas âge.

Château de Longecourt-en-Plaine 2 A rue du Château, 21110 Longecourt-en-Plaine Longecourt-en-Plaine 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 14 43 35 68 http://www.chateaudelongecourt.com/ https://www.facebook.com/pages/Chateau-de-Longecourt-en-Plaine/136809156338570?ref=ts&fref=ts;https://twitter.com/ChatoLongecourt Les fortunes et infortunes de ses propriétaires sont écrites sur ses murs. Le château fut construit au XVe siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse. Brûlé en 1636 par les impériaux, il est sauvé en 1680 et redécoré par l’architecte Lenoir dit Le Romain en 1756. Réaménagé en 1860, une double galerie et un pont sont construits.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Longecourt-en-Plaine vous ouvre ses portes pour une visite à tarif préférentiel. Cette demeure au passé prestigieux est liée à de la…

© Château de Longecourt