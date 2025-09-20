Visite guidée du château de Lordat Château de Lordat Lordat

Visite guidée du château de Lordat Château de Lordat Lordat samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château de Lordat 20 et 21 septembre Château de Lordat Ariège

Gratuit. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Lordat

Véritable sentinelle médiévale, le château de Lordat se dresse fièrement sur un éperon rocheux à 965 mètres d’altitude, dominant majestueusement la vallée de l’Ariège.

Situé dans le département du même nom, en région Occitanie, il offre un panorama spectaculaire et une plongée dans l’histoire médiévale locale.

Château de Lordat Rue du Château 09220 Lordat Lordat 09250 Ariège Occitanie 05 34 14 31 87 https://patrimoines.hauteariege.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service patrimoines de la haute Ariège