Visite guidée du château de Lux Château de Lux Lux

Visite guidée du château de Lux Dimanche 21 septembre, 14h00 Château de Lux Côte-d’Or

20 à 25 personnes maximum par groupe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées de 30 minutes du château de Lux, puis promenez-vous librement dans le parc du château.

Château de Lux Route de Til-Châtel, 21120 Lux Lux 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 86 65 93 01 Le parc et le château datent du XIIe siècle et du XVIe siècle. Édifice Renaissance dont le corps de logis est construit sur une enceinte féodale du XIIe siècle, le château est l’ancienne demeure des gouverneurs de Bourgogne et des Saulx-Tavannes. Le parc à l’anglaise est traversé par la Tille. RN 74 A 31, sortie Til-Châtel, à 25 km au nord-est de Dijon.

© J.-M. Barre