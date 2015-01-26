Visite guidée du château de Montbloy, Château de Montbloy, Sain-Bel

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montbloy 19 et 20 septembre Château de Montbloy Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine,

le Château de Sain-Bel, vous accueille pour vous faire découvrir ses extérieurs et son histoire.

Depuis peu, des travaux de restauration de la partie seigneuriale sont en cours, sous la direction du cabinet ARCHIPAT.

Par ailleurs, grâce à l’équipe de Claire Bigand (In Situ Conservation) la protection des peintures murales de la chapelle a été réalisée.

Quelques précisions sur le programme :

Samedi 18 Septembre,

Visite libre des extérieurs de 13h à 18h.

Dimanche 19 Septembre,

De 14h à 18h, visite libre.

À 15h, Laurent Volay (Architecte du patrimoine – Cabinet ARCHIPAT), présentera les travaux en cours de restauration de la partie seigneuriale du Château,

À 16h30, visite commentée sur l’historique du château (…lorem ipsum…).

Château de Montbloy 16, montée du château, 69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://sain-bel.fr/2015-01-26-08-42-35/histoire-et-patrimoine/le-chateau-de-montbloy Le château de Sain-Bel a été fondé vers 1190 par l’abbaye bénédictine de Savigny sur la colline de Montbloy, en face de l’église paroissiale de Sain-Bel et du village qui l’entourait, sur l’autre rive du Trésoncle. Par la suite, les habitants ont abandonné la colline de l’église pour se regrouper au pied du château dans un bourg fortifié. Le château contrôlait l’accès à l’abbaye depuis la vallée de la Brévenne et administrait un territoire comprenant tout ou partie des paroisses de Sain-Bel, Saint-Pierre-la-Palud, Sourcieux et Chevinay.

Le château de Montbloy à SAIN BEL édifié au 12e siècle était à l’origine un des châteaux de défense de l’abbaye bénédictine de SAVIGNY. Il devient au 15e siècle la luxueuse demeure des abbés. Charles VIII y coucha le 2e jour de mars 1489. Au cours des siècles, il subit de nombreuses modifications. Il fut vendu comme bien national à la révolution, puis racheté vers 1840 par le soyeux Pierre Bariou qui y installa ses métiers à tisser. Ses descendants en sont toujours propriétaires. Le monument a été inscrit au titre des Monuments Historiques en mars 2001. Parking

A l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine,

©Casoli