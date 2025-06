Visite guidée du château de Montendre – marché halles de montendre Montendre 19 juin 2025 16:00

Charente-Maritime

Début : 2025-06-19 16:00:00

fin : 2025-07-17

2025-06-19

2025-07-17

2025-08-20

Venez découvrir les Halles et le château de la ville. Le guide dévoilera l’histoire et l’architecture de ces édifices remarquables. Sur inscription

.

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English :

Come and discover the town’s Halles and château. The guide will reveal the history and architecture of these remarkable buildings. Registration required

German :

Entdecken Sie die Markthallen und das Schloss der Stadt. Der Fremdenführer wird die Geschichte und die Architektur dieser bemerkenswerten Gebäude enthüllen. Auf Anmeldung

Italiano :

Venite a scoprire le Halles e il castello della città. La guida vi illustrerà la storia e l’architettura di questi straordinari edifici. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Venga a descubrir los Halles y el castillo de la ciudad. El guía le desvelará la historia y la arquitectura de estos notables edificios. Inscripción obligatoria

