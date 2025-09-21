VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE MONTGIROUX Saint-Germain-d’Anxure

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

Le Pays d’Art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous fait découvrir une demeure emblématique située sur les rives de la Mayenne le château de Montgiroux.

Construit en 1868 par Pierre-Félix Delarue pour le comte de Robien, le château de Montgiroux est un chef d’œuvre d’architecture 19e. Avec son décor de brique et de tuffeau, il s’inspire des styles Renaissance et Louis XIII et dialogue avec son vaste parc à l’anglaise, ses dépendances magnifiquement conservées et la rivière située en contrebas. Suivez notre guide-conférencier.ère et Pierrick Barreau, chercheur à l’Inventaire et spécialiste des demeures en bord de Mayenne.

Départ des visites toutes les 30 minutes. Durée 45 min. Rendez-vous à l’entrée du château.

Réservation obligatoire. .

Saint-Germain-d’Anxure 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

The Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne invites you to discover an emblematic residence on the banks of the Mayenne: Château de Montgiroux.

German :

Das Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne zeigt Ihnen ein symbolträchtiges Herrenhaus am Ufer der Mayenne: das Schloss Montgiroux.

Italiano :

Il Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne vi invita a scoprire una residenza emblematica sulle rive della Mayenne: il Castello di Montgiroux.

Espanol :

El Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne le invita a descubrir una residencia emblemática a orillas del Mayenne: el castillo de Montgiroux.

