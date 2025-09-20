Visite guidée du château de Pailhès Château de Pailhès Pailhès

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

️ Une demeure exceptionnelle à découvrir

Exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette maison privée – actuellement en restauration sur son aile sud – vous accueille pour une visite guidée d’environ 45 minutes.

Une occasion rare d’entrer dans ce lieu habituellement fermé au public et de découvrir son histoire en pleine renaissance.

Château de Pailhès 58 Le Barry, 09130 Pailhès Pailhès 09130 Ariège Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

