Visite guidée du château de Panat, Château de Panat, Bruéjouls

Informations pratiques

Visite guidée du château de Panat Samedi 19 septembre, 14h00, 16h30, 17h45 Château de Panat Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite du château de Panat

Le samedi 19 septembre 2026, trois visites guidées vous permettront de découvrir les salles les plus anciennes du château ainsi que l’architecture de la façade encadrant son entrée.

Rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite sur la place du Château, à Panat.

Château de Panat Panat, 12330 Clairvaux d’Aveyron Bruéjouls 12330 Aveyron Occitanie +33672233859 Mentionné pour la première fois dans les sources écrites en 1060, le château de Panat conserve des éléments datant probablement du XIIIᵉ siècle. Il a ensuite été agrandi et remanié aux XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles, témoignant de son évolution au fil des époques.

Le château est associé à une église dont les origines sont romanes, voire préromanes. Son projet de restauration a été distingué en 2025 en devenant lauréat du Loto du patrimoine pour le département de l’Aveyron. Se garer impérativement en bas du village sur le parking situé face à l’église de Panat.

Visite du Château de Panat, le samedi 19 septembre 2026

©Clément Marty