Visite guidée du Château de Pech Redon Château de Pech Redon Carcassonne

Visite guidée du Château de Pech Redon 20 et 21 septembre Château de Pech Redon Aude

Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Départs de visite à 14h, 15h, 16h et 17h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du château et de son parc

Visite guidée de deux pièces inscrites aux Monuments historiques, des dépendances et du parc, également inscrits aux Monuments historiques.

Buvette sur place

Possibilité d’apporter son pique-nique dans le parc à partir de 12h30

Interdiction de fumer sur le site.

Château de Pech Redon Château de Pech Redon, 11170 Pezens Carcassonne 11000 Aude Occitanie 06 50 99 21 03 Connue au XVIe siècle, la bastide de Pech Redon, appartenait au comte de Montcalm, qui l’a vendue en 1832 à la Famille Bourbon.

En 1859, Aphrodise Ferrand-Bourbon, orphelin, hérite de l’immense fortune de la famille Bourbon, Drapiers et

Banquiers de Carcassonne, qui l’ont adopté. En 1860, Il sollicite les meilleurs artisans et architecte. Il aurait fait appel à

l’architecte diocésain Guiraud Cals, successeur à Carcassonne d’Eugène Violet-le-Duc, tandis que les sculptures ont été réalisées par Isidore Nelli.

Il imagine un ensemble conforme au faste du second empire, de style classique par sa symétrie, l’élégance de ses lignes, ses ornements de moulures, de corniches et balustrades, d’encadrements décoratifs et mascarons des portes et fenêtres, et de son fronton percé d’un oculus au-dessus de la porte d’entrée. Parking.

© Bernard de Lambert