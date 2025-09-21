Visite guidée du château de Picomtal CHÂTEAU DE PICOMTAL Crots

7€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, une visite extérieure et intérieure du chateau historique est organisée. La projection concernant les travaux réalisés est prévue. Lors de ces travaux un incroyable trésor a été révélé : des écrits gravés sur les lames de parquet datant de 1880. Ces textes ont été laissés là par Joachim Martin, un menuisier du XIXᵉ siècle qui, en rénovant le château, a choisi d’écrire sa vie et celle de son village, bien conscient que personne ne lirait ses mots avant longtemps, il les a dissimulés sous le plancher. Cette découverte offre un témoignage rare et authentique de la vie rurale en France à la fin du XIXᵉ siècle. Joachim Martin y décrit avec une franchise rare son quotidien et celui des habitants de Crots dévoilant ainsi l’impact de la modernisation sur leur mode de vie.

CHÂTEAU DE PICOMTAL Avenue du château 05200 Crots Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 43 07 77 http://www.picomtal.fr Cette forteresse devient une garnison à partir d’une tour en bois, du XIème siècle, puis reconstruite en pierre au XIIIème siècle. Le château – quadrilatère – est flanqué de quatre tours dominant la vallée. Il a été attaqué par le Duc de Savoie en 1692. Le décor intérieur date du XIXème siècle et son jardin à la française a été rénové. Par la N 94, entre Savines et Embrun

