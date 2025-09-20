Visite guidée du château de Pierre Levée Pierre Levée Les Sables-d’Olonne

Visite guidée du château de Pierre Levée Pierre Levée Les Sables-d’Olonne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château de Pierre Levée 20 et 21 septembre Pierre Levée Vendée

5€ par personne, offert pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le château de Pierre-Levée est un édifice du troisième quart du XVIIIe siècle érigé par Luc Pezot armateur, échevin et receveur des tailles. Bâti sur un haut lieu de la Préhistoire, Il doit son nom aux deux menhirs situés à proximité. Erigé d’après les plans de l’architecte Gabriel, cette demeure s’inspire des lignes du Petit Trianon de Versailles. Après la Révolution, le château devient la propriété de la famille Auvynet, dont les descendants occupent encore aujourd’hui la demeure.

Edifice classé et inscrit Monument Historique

Visite commenté du château, visite libre des jardins et exposition archéologique

Pierre Levée allée de pierre levée les sables d’olonne Les Sables-d’Olonne 85340 Olonne-sur-Mer Vendée Pays de la Loire Monument historique classé du XVIIIeme

visite commentée du château

visite libre des jardins

exposition archéologique sur le néolitique Accueil le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2015

de 10h00 à 12h et de 14h à 17h

Prix de la visite : 5€ par personne, offert pour les moins de 12 ans

Le château de Pierre-Levée est un édifice du troisième quart du XVIIIe siècle érigé par Luc Pezot armateur, échevin et receveur des tailles. Bâti sur un haut lieu de la Préhistoire, Il doit son nom à…

@delarochesaintandré