Visite guidée du château de Précy-sur-Vrin Château de Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin

Visite guidée du château de Précy-sur-Vrin Dimanche 21 septembre, 11h00 Château de Précy-sur-Vrin Yonne

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien | 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez ce château à l’architecture typique du XIXe siècle, classé au titre des Monuments historiques en 1993, en compagnie de son propriétaire.

Château de Précy-sur-Vrin Route du Château, 89116 Précy-sur-Vrin Précy-sur-Vrin 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 62 11 05

