VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS Puilaurens

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS Puilaurens mercredi 3 septembre 2025.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS

Puilaurens Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 10:30:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

Venez découvrir cette belle forteresse avec Lénaïc qui vous en dévoilera tous les secrets !!!

Entrez dans l’histoire de cette citadelle de montagne, revivez sa construction, découvrez ses atouts défensifs, admirez ses vues imprenables sur les montagnes alentours, comprenez la vie dans le château, écoutez les légendes portées par ses vieilles pierres et percez les mystères de son passé…

Départ de la visite de l’accueil du château, nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant le départ.

.

Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 4 68 20 65 26 contact@chateau-puilaurens.com

English :

Come and discover this beautiful fortress with Lénaïc, who will reveal all its secrets to you!

Enter the history of this mountain citadel, relive its construction, discover its defensive assets, admire its breathtaking views of the surrounding mountains, understand life in the castle, listen to the legends borne by its old stones and pierce the mysteries of its past…

The tour starts at the château reception desk. Please arrive 15 minutes before departure.

German :

Entdecken Sie diese schöne Festung mit Lénaïc, der Ihnen alle Geheimnisse verraten wird!!!

Tauchen Sie ein in die Geschichte dieser Bergfestung, erleben Sie ihren Bau, entdecken Sie ihre Verteidigungsanlagen, bewundern Sie die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge, verstehen Sie das Leben in der Burg, lauschen Sie den Legenden, die von den alten Steinen getragen werden, und lüften Sie die Geheimnisse ihrer Vergangenheit…

Die Besichtigung beginnt am Empfang des Schlosses. Wir bitten Sie, sich 15 Minuten vor der Abfahrt einzufinden.

Italiano :

Venite a scoprire questa splendida fortezza con Lénaïc, che vi svelerà tutti i suoi segreti!

Entrate nella storia di questa cittadella di montagna, rivivete la sua costruzione, scoprite i suoi mezzi di difesa, ammirate i suoi panorami mozzafiato sulle montagne circostanti, comprendete la vita nel castello, ascoltate le leggende narrate dalle sue antiche pietre e svelate i misteri del suo passato…

Il tour parte dall’area di accoglienza del castello. Si prega di arrivare 15 minuti prima dell’inizio del tour.

Espanol :

Venga a descubrir esta hermosa fortaleza de la mano de Lénaïc, que le desvelará todos sus secretos

Adéntrese en la historia de esta ciudadela de montaña, reviva su construcción, descubra sus bazas defensivas, admire sus impresionantes vistas de las montañas circundantes, comprenda la vida en el castillo, escuche las leyendas que cuentan sus piedras milenarias y desentrañe los misterios de su pasado…

La visita sale de la recepción del castillo y hay que presentarse 15 minutos antes del inicio de la visita.

L’événement VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS Puilaurens a été mis à jour le 2025-08-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises