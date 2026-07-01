Visite Guidée du Château de Rochebonne à Theizé, Château de Rochebonne, Theizé

Informations pratiques

Visite Guidée du Château de Rochebonne à Theizé 19 et 20 septembre Château de Rochebonne Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les secrets du Château de Rochebonne à travers des siècles d’histoire, du moyen-âge jusqu’à la Révolution française.

Habituellement fermé au public, le château ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées Européenne du Patrimoine 2026 en visites guidées uniquement.

Château de Rochebonne 1 impasse du Château, 69620 Theizé Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 71 22 27 https://chateauderochebonne.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61566551164277&locale=fr_FR;https://www.instagram.com/chateauderochebonne/ Situé sur les hauteurs de Theizé, village en pierres dorées niché au cœur du Beaujolais, le château appartient à la commune depuis les années 1980.

A l’origine, château fort édifié aux XIIe et XIIIe siècles, le château de Rochebonne a traversé les siècles pour aujourd’hui présenter cette magnifique façade d’honneur de style classique alors à la mode sous Louis XIV.

Avec ses 1 400 habitants, Theizé est l’un des plus charmants villages du Beaujolais. Ses bâtisses en pierre calcaire sont caractéristiques du Pays des Pierres dorées, qui regroupe une quarantaine de communes.

Surplombant les vallons environnants, Theizé-en-Beaujolais bénéficie d’un cadre exceptionnel. De nombreux sentiers de randonnée serpentent à travers sous-bois et vignobles, offrant aux promeneurs une immersion au cœur d’une nature préservée. Parking gratuit à l’entrée du village à côté du Château et parking gratuit près du cimetière.

Cars du Rhône, ligne n° 219 (Villefranche-sur-Saône – Val d’Oingt)

20 minutes de trajet | 2 à 3 départs par jour

Descendre à l’arrêt « Theizé – Le Bourg », à 300 mètres du château

Découvrez les secrets du Château de Rochebonne à travers des siècles d’histoire, du moyen-âge jusqu’à la Révolution française.

©Département du Rhone