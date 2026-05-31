Visite guidée du château de Rochebrune à Etagnac, Château de Rochebrune, Étagnac

Visite guidée du château de Rochebrune à Etagnac 18 – 20 septembre Château de Rochebrune Charente

Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un château d’exception.

Situé aux confins du pays de Charente limousine, le château de Rochebrune est une propriété privée édifiée entre les XIe et XIIIe siècles afin de protéger la seigneurie des princes de Chabanais.

Vendu au début du XIXe siècle au général d’Empire Pierre Dupont de l’Étang, le château conserve aujourd’hui des intérieurs ornés d’un mobilier et d’un décor de style Premier Empire.

Les bâtiments à étages forment une cour entourée de quatre tours d’angle et de douves. Les constructions sont couvertes de toitures à deux pans, tandis que les tours sont coiffées de poivrières. L’une des ailes du château, qui fermait autrefois entièrement la cour, fut démolie en 1808. Les toitures, aujourd’hui en ardoise, étaient à l’origine en tuiles plates.

À l’intérieur, le château abrite un remarquable plafond peint datant de 1581, décoré des armes des familles de Montluc et de Rochechouart. Le visiteur pourra également découvrir des témoignages de la Renaissance et du Premier Empire. La salle à manger et la salle des armes conservent de majestueuses cheminées en pierre ainsi que des plafonds peints aux armoiries des princes de Chabanais.

Le grand escalier voûté à double volée mène vers le grand salon et les antichambres, où sont présentés du mobilier, des souvenirs de voyage et des tableaux évoquant les batailles du général Dupont de l’Étang.

Les façades et les toitures du château et des communs, ainsi que les douves, sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis juin 1959.

Château de Rochebrune 5bis Les Pincoux, 16150 Étagnac, France Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine La position de Rochebrune a été occupée par une forteresse d’une importance secondaire dès le début de la féodalité. L’édifice se compose de trois ailes de bâtiments entourant la cour d’honneur. De grosses tours cylindriques flanquent les angles. Elles ont été attribuées par certains aux 11e et XIIIe siècles. Peut-être à cette époque y eut-il à leur place des ouvrages fortifiés. Dans leur apparence actuelle, elles se rapprochent davantage du XVIe siècle. L’entrée se fait par un portail plein cintre et deux petites portes.

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© office de tourisme Charente Limousine