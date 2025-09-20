Visite guidée du château de Rochemaure Château de Rochemaure Rochemaure

Durée de la visite 1h.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Dominant la vallée, perché sur son promontoire rocheux, le château de Rochemaure est un ancien site lié aux seigneurs de Montélimar à l’époque médiévale.

Il fait partie des nombreux châteaux construits dès le XIIe siècle dans le territoire du Vivarais – correspondant plus ou moins à l’actuelle Ardèche. À l’époque médiévale, les seigneurs locaux s’approprient ce territoire et développent leur propre seigneurie. Stratégie, système défensif, vie quotidienne, explorez ce monument et plongez au cœur d’un château médiéval.

Rendez-vous au cabanon de l’accueil, dans l’enceinte du château.

Château de Rochemaure 644 Chem. du Château, 07400 Rochemaure, France Rochemaure 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

