Visite guidée du château de Rully Château de Rully Rully

Visite guidée du château de Rully 20 et 21 septembre Château de Rully Saône-et-Loire

Tarif : 10 € | Pas de réservation, règlement par chèque ou espèces (pas de CB) | Gratuit pour les moins de 12 ans | Visite guidée uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Rully ouvre ses portes et propose des visites guidées de son intérieur meublé. Vous pourrez découvrir le salon, le billard, la salle à manger, l’office, la bibliothèque et la cuisine médiévale.

Édifiée autour d’un donjon carré du XIIᵉ siècle, cette forteresse médiévale illustre l’évolution de l’architecture militaire avec son chemin de ronde, ses créneaux, ses mâchicoulis et ses archères. Les corps de logis, construits au début de la Renaissance, offrent un contraste harmonieux. La cuisine voûtée conserve une monumentale cheminée ainsi qu’une remarquable collection d’ustensiles en cuivre. Les communs du XVIIIᵉ siècle abritent la plus vaste toiture de pierres de Bourgogne.

Situé au cœur de la Bourgogne, le château est transmis au sein de la même famille depuis 26 générations.

Château de Rully 2 hameau du Château, 71150 Rully Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 87 20 89 http://www.chateauderully.fr Route départementale D981 depuis Chagny, depuis Chalon-sur-Saône, RN6.

© Château de Rully