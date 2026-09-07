Visite guidée du château de Saint-Saturnin, Château de Saint-Saturnin, Saint-Saturnin

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint-Saturnin Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Château de Saint-Saturnin Lozère

Règlement en espèces : 5€ + 16 ans, Gratuit -16 ans. Places limitées.Prévoir un parapluie en cas de pluie (partie extérieure).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visitez les jardins et les pièces à vivre du château privé de Saint-Saturnin, ancien fief royal qui renaît progressivement grâce à une restauration exemplaire menée depuis près de 30 ans.

La visite est accompagnée par un guide.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04 66 32 83 67.

Château de Saint-Saturnin Château de Saint Saturnin 48500 Saint Saturnin Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie 04 66 32 83 67 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 32 83 67 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aubrac-gorgesdutarn.com »}] Découvrez le château de Saint-Saturnin, datant du XIVe siècle, véritable trésor du patrimoine de la vallée du Lot en Lozère.

Partez à la découverte de l’histoire de ce château fort et de sa restauration progressive, qui lui permet de renaître un peu plus chaque année. Présence de place de parking dans le village.

Visitez les jardins et pièces à vivre du château privé de Saint-Saturnin, ancien fief royal qui renaît de ses cendres grâce à une restauration exemplaire depuis près de 30 ans, visite avec guide. de…

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