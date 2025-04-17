VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN Saint-Saturnin

Début : 2025-04-17 14:30:00

fin : 2025-05-07 15:30:00

2025-04-17 2025-04-24 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-15 2025-05-22 2025-05-30 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Visite guidée du château de Saint-Saturnin les jeudis à 14h30 ! Venez visiter et découvrir l’histoire de ce château du XIIIème siècle classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO .

Réservation obligatoire au 04 66 32 83 67

Paiement et RDV sur place devant le château.

Tarif 5€ pour + 16ans

Possibilité de visite exceptionnelle( hors créneaux habituels) pour les groupes nous consulter au préalable.

Château de Saint-Saturnin Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Guided tour of the Château de Saint-Saturnin every Thursday at 2.30pm! Come and discover the history of this 13th-century castle, a UNESCO World Heritage Site.

Reservations required on 04 66 32 83 67

Payment and appointment on site in front of the château.

Price: 5? for over 16s

Exceptional visits (outside normal times) possible for groups please contact us in advance.

German :

Führungen durch das Schloss Saint-Saturnin donnerstags um 14:30 Uhr! Besuchen Sie das Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und erfahren Sie mehr über seine Geschichte.

Eine Reservierung ist erforderlich unter 04 66 32 83 67

Bezahlung und RDV vor Ort vor dem Schloss.

Preis: 5? für Personen über 16 Jahre

Außergewöhnliche Besichtigungen (außerhalb der üblichen Öffnungszeiten) für Gruppen möglich bitte kontaktieren Sie uns vorab.

Italiano :

Visita guidata al Castello di Saint-Saturnin ogni giovedì alle 14.30! Venite a scoprire la storia di questo castello del XIII secolo, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Prenotazione obbligatoria al numero 04 66 32 83 67

Pagamento e punto d’incontro davanti al castello.

Prezzo: 5? per i maggiori di 16 anni

Sono possibili visite eccezionali (al di fuori degli orari consueti) per gruppi si prega di contattarci in anticipo.

Espanol :

Visita guiada del castillo de Saint-Saturnin todos los jueves a las 14.30 h Venga a descubrir la historia de este castillo del siglo XIII, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Imprescindible reservar en el 04 66 32 83 67

Pago y punto de encuentro frente al castillo.

Precio: 5? para mayores de 16 años

Posibilidad de visitas excepcionales (fuera de los horarios habituales) para grupos póngase en contacto con nosotros previamente.

