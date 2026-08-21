Visite guidée du château de Talmay, Château de Talmay, Talmay

Informations pratiques

Visite guidée du château de Talmay 19 et 20 septembre Château de Talmay Côte-d’Or

Pour le château et le parc : 9 € pour les adultes | Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Talmay par les propriétaires. Du haut du donjon, une vue exeptionnelle s’offrira à vous.

Château de Talmay 1 place du Château, 21270 Talmay Talmay 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 36 13 64 http://www.chateau-talmay.com Le château de Talmay, situé à la limite de la Bourgogne et de la Franche-Comté, surprend par ses constructions d’époques différentes. Classé au titre des Monuments historiques, il demeure une propriété privée.

Il constitue un précieux témoignage du passé, chaque génération ayant apporté son empreinte.

Une puissante tour carrée surmontée d’une toiture pyramidale couronnée d’un clocheton, seul reste de la forteresse primitive bâtie vers 1250, domine de sa haute silhouette le bâtiment d’une grande élégance (édifié en 1762). À 35 km à l’est de Dijon et à 15 km de Gray.

Visite guidée du château de Talmay par les propriétaires. Du haut du donjon, vue exceptionnelle.

© Ghislaine Bonhoure