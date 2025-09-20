Visite guidée du château de Tanlay sur le thème de l’architecture Château de Tanlay Tanlay

Visite guidée du château de Tanlay sur le thème de l’architecture Château de Tanlay Tanlay samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château de Tanlay sur le thème de l’architecture 20 et 21 septembre Château de Tanlay Yonne

Visite guidée du château comprenant la visite libre du parc : 5 € | Visite libre de l’extérieur : 2 € | Les visites sont limitées à 30 personnes, départ toutes les 30 minutes sauf entre 12h30 et 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’histoire du château de Tanlay sous un angle nouveau. Pour la première fois, nos guides costumés vont vous révéler les secrets de notre monument en insistant sur son architecture, du parc au château lui-même. L’occasion d’en apprendre davantage sur la Renaissance et le Grand Siècle en Bourgogne à travers le patrimoine architectural.

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse, 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 70 61 Le château de Tanlay est un château Renaissance classé au titre des Monument historiques, situé à Tanlay dans l’Yonne.

À l’époque des ducs de Bourgogne, le château de Tanlay est une véritable place forte. Charles le Téméraire le qualifie à l’époque de « place de guerre assise en frontière de plusieurs terres et l’une des plus importantes de Bourgogne ».

Le château de Tanlay, édifié aux XVIe siècle et XVIIe siècle, entouré de douves, est représentatif du style de la Renaissance française. Certains détails d’architecture, comme les pyramides sur le pont d’accès, le mur entourant la cour verte, la galerie des Césars et le nymphée, sont imprégnés du goût italien. Il appartint à la famille de Coligny et fut, à l’époque des guerres de religion, un important rendez-vous des chefs huguenots. Particelli d’Hemery, surintendant des finances proche du cardinal de Mazarin, acheva l’œuvre des Coligny en réalisant le bel ensemble actuel, aidé du célèbre architecte Le Muet.

Découvrez l’histoire du château de Tanlay sous un angle nouveau. Pour la première fois, nos guides costumés vont vous révéler les secrets de notre monument en insistant sur son architecture, du parc…

© Château de Tanlay