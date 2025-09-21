Visite guidée du Château de Théméricourt Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine

Visite guidée du Château de Théméricourt Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Château de Théméricourt Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00 Château de Théméricourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le château de Théméricourt, qui accueille en son sein l’École régionale du Premier Degré (ERPD), ouvrira une nouvelle fois ses portes. Les visiteurs découvriront l’internat pour les fils de bateliers créé en 1924 par son propriétaire, Albert Morillon.

Château de Théméricourt 36 quai de la République 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@terres-de-seine.fr »}]

Visite commentée

© ERPD