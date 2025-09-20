Visite guidée du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié

Visite guidée du Château de Thulon 20 et 21 septembre Château de Thulon Rhône

Gratuit – Réservation préalable obligatoire sur www.chateaudethulon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir l’histoire très singulière du Château de Thulon, ancien joyau Renaissance du Beaujolais, qui a été bouleversé à la Révolution française mais possède encore de belles choses à révéler, notamment ses beaux salons Napoléon III et quelques surprises.

La visite commencera par un petit exposé historique au cuvage, puis, je vous inviterai à parcourir les dépendances agricoles et viticoles jusqu’au logis avec ses pièces de réception.

Vous pourrez aussi voir les travaux réalisés cette année 2025 sur la terrasse et une partie de la façade Sud.

Les entreprises Vouillon et Fils (Charpente Couverture) et Guillin Maçonnerie Patrimoine qui ont participé à cette campagne de restauration seront aussi là pour vous présenter leurs métiers en fin de visite.

Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudethulon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudethulon.fr »}] La visite du Château de Thulon, qui n’est habituellement pas ouvert au public, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd’hui à la fois meurtri et sublimé.

Nous vous accueillerons tout d’abord pour un exposé de 20 à 30 minutes dans le cuvage (assis), puis nous partirons à la découverte des indices architecturaux qui permettent de comprendre les modifications subies et pourquoi on change d’époque juste en poussant une porte… Vous pourrez découvrir de belles pièces de réceptions et voir les travaux réalisés début 2025 sur la terrasse. Les visites sont gratuites mais sur inscription préalable obligatoire sur le site www.chateaudethulon.fr

Pour le bon déroulement de ces journées, le nombre de visiteurs doit être limité à 35 par visite.

Aussi nous n’accepterons pas de visiteur sans réservation préalable. Merci

Journées européennes du patrimoine 2025

©bertrandvaganay