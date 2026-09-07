Visite guidée du château de Vallegue, Château de Vallègue, Vallègue

Informations pratiques

Visite guidée du château de Vallegue 19 et 20 septembre Château de Vallègue Haute-Garonne

Tarif : 3 € par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château de Vallègue, construit en briques foraines en 1276, est inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques. Il conserve une remarquable façade nord restée dans son état d’origine, tandis que la façade sud a été remaniée au XVIIIe siècle. Une unique tour carrée subsiste aujourd’hui, ainsi qu’une très belle salle voûtée, autrefois salle d’armes.

La visite permet de découvrir plusieurs pièces du château, dont une cuisine du XVIIIe siècle présentant des collections d’objets anciens.

Cette demeure a également appartenu au général d’Empire Jean Dominique Compans. À cette occasion, des documents, gravures et objets évoquant son parcours et son histoire seront exceptionnellement présentés aux visiteurs.

Château de Vallègue 1805 impasse JD Compans, 31290 Vallègue Vallègue 31290 Haute-Garonne Occitanie 05 34 66 48 38 http://www.chateaudevallergueperso.fr/ Vallègue est un ancien village fortifié décrit comme tel en 1273, dont le château est l’élément le mieux préservé. Possession royale sous Philippe III, il passa à l’évêque de Toulouse en 1278 qui devait en conserver la justice jusqu’à la fin de l’ancien régime, à la famille Garaud en 1563, puis à celle des Gavarret au milieu du XVIIe siècle.

Il fut vendu à plusieurs reprises au XIXe siècle, après avoir appartenu au général d’Empire Compans de 1808 à 1844, à un capitaine de frégate le capitaine Massot, et depuis 1996 appartient au même propriétaire qui le restaure.

Le château se compose de la juxtaposition d’éléments réaménagés à différentes époques depuis le XIVe siècle et doit son unité à la longue façade de 70 mètres qui, avec ses deux tours, offre l’aspect bien préservé d’une imposante fortification médiévale.

Toute la façade nord est confortée par deux contreforts-tourelles et deux tours d’angle équipées d’archères sur trois niveaux.

À la fin du XVIIe siècle, de grands travaux ont été entrepris pour transformer cette forteresse médiévale en un agréable et confortable logis. Autoroute de Montpellier sortie Villefranche. À 4 kilomètres de Villefranche-de-Lauragais, direction Revel.

Chateau Vallegue construction en briques foraines en 1276 inscrit aux inventaires des monuments historiques; La façade Nord est restée dans son jus alors que la façade sud a été restaurée au XVIII . …

©Brigitte Buvry