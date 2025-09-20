visite guidée du chateau de Vaugirard chateau de Vaugirard Champdieu

visite guidée du chateau de Vaugirard chateau de Vaugirard Champdieu samedi 20 septembre 2025.

visite guidée du chateau de Vaugirard 20 et 21 septembre chateau de Vaugirard Loire

Tarif réduit Adulte 4,00€ ; Gratuité moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de ce chateau de plaisance du début du 17° siécle à l’architecture remarquable de pisé classé MH et labellisé.Puis visite de la Salle du Grand Carrousel de Louis XIV aux murs ornés de peintures uniques en France et de la chambre d’Heni IV à la grande cheminée Baroque Parc 19° en visite libre

chateau de Vaugirard 1771 chemin de Barge 4600 Champdieu Champdieu 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0681757337 Chateau de plaisance 17° MH à l’architecture de Pisé; Label Award des Constructions Remarquables Européénnes en terre .A lintèrieur salles ornées de Peintures murales sur le Grand Carrousel de Louis XIV et cheminées Baroques

Présentation de ce chateau de plaisance du début du 17° siécle à l’architecture remarquable de pisé classé MH et labellisé.Puis visite de la Salle du Grand Carrousel de Louis XIV aux murs ornés de en…

C Coyne