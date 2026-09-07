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Visite guidée du château de Vauventriers, Château de Vauventriers, Champhol

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vauventriers · Champhol

Visite guidée du château de Vauventriers, Château de Vauventriers, Champhol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Vauventriers
Adresse
Château de Vauventriers, 28300 Champhol
Ville
28300 Champhol
Département
Eure-et-Loir

Visite guidée du château de Vauventriers 19 et 20 septembre Château de Vauventriers Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Nous vous accompagnons pour une belle visite de 45 minutes à la découverte de cette « maison aux champs » édifiée en 1609 par Guillaume de Baigne, secrétaire d’Henry III et d’Henry IV.

Château de Vauventriers Château de Vauventriers, 28300 Champhol Champhol 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 85 70 82 58 Château 17ᵉ, sont classé à l’inventaire supplémentaire les façades, la chapelle, le pigeonnier et le vivier. Parking sur place
Nous vous accompagnons pour une belle visite de 45 minutes à la découverte de cette « maison aux champs » édifiée en 1609 par Guillaume de Baigne, secrétaire d’Henry 3 et d’Henry 4.

©lucile de maupeou