Visite guidée du château de Vauventriers, Château de Vauventriers, Champhol

Informations pratiques

Visite guidée du château de Vauventriers 19 et 20 septembre Château de Vauventriers Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Nous vous accompagnons pour une belle visite de 45 minutes à la découverte de cette « maison aux champs » édifiée en 1609 par Guillaume de Baigne, secrétaire d’Henry III et d’Henry IV.

Château de Vauventriers Château de Vauventriers, 28300 Champhol Champhol 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 85 70 82 58 Château 17ᵉ, sont classé à l’inventaire supplémentaire les façades, la chapelle, le pigeonnier et le vivier. Parking sur place

Nous vous accompagnons pour une belle visite de 45 minutes à la découverte de cette « maison aux champs » édifiée en 1609 par Guillaume de Baigne, secrétaire d’Henry 3 et d’Henry 4.

©lucile de maupeou