Visite guidée du Château de Villaudric et du Château Caze, Château de Villaudric, Villaudric
samedi 25 juillet 2026 · Château de Villaudric · Villaudric
Informations pratiques
Visite guidée du Château de Villaudric et du Château Caze Samedi 25 juillet, 10h00 Château de Villaudric Haute-Garonne
14 € (visites guidée des châteaux et dégustation de vins)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Le château de Villaudric, à l’architecture sobre et élégante, recèle de nombreux trésors…Le temps d’une visite guidée, entrez dans cette demeure chargée d’histoire, puis poursuivez votre visite à deux pas de là, au château Caze, découvrez son chai emblématique et dégustez les vins du domaine.
Durée totale des visites : 2 heures environ.
Château de Villaudric 6 rue de la négrette 31620 Villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-vignoble-de-fronton/evenements/visite-guidee-au-chateau-de-villaudric-et-degustation-au-chateau-caze-2026 »}]
Visite guidée du château de Villaudric, puis découverte du château Caze et de ses vins Villaudric château
B. Piccoli