Visite guidée du Château de Villaudric et du Château Caze, Château de Villaudric, Villaudric

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Villaudric et du Château Caze Samedi 25 juillet, 10h00 Château de Villaudric Haute-Garonne

14 € (visites guidée des châteaux et dégustation de vins)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Le château de Villaudric, à l’architecture sobre et élégante, recèle de nombreux trésors…Le temps d’une visite guidée, entrez dans cette demeure chargée d’histoire, puis poursuivez votre visite à deux pas de là, au château Caze, découvrez son chai emblématique et dégustez les vins du domaine.

Durée totale des visites : 2 heures environ.

Château de Villaudric 6 rue de la négrette 31620 Villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-vignoble-de-fronton/evenements/visite-guidee-au-chateau-de-villaudric-et-degustation-au-chateau-caze-2026 »}]

Visite guidée du château de Villaudric, puis découverte du château Caze et de ses vins Villaudric château

B. Piccoli