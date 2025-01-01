Visite guidée du château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette

Le château de Villebois-Lavalette est une véritable citadelle qui surplombe le village de Villebois-Lavalette. Entouré d’une forteresse rythmée de sept tours, il se dresse entre la Charente et le Périgord. Une ambiance médiévale flotte à son approche.

Château Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

English :

The castle of Villebois-Lavalette is a real citadel overlooking the village of Villebois-Lavalette. Surrounded by a fortress with seven towers, it stands between the Charente and the Périgord. A medieval atmosphere floats by as you approach it.

German :

Das Schloss von Villebois-Lavalette ist eine wahre Zitadelle, die das Dorf Villebois-Lavalette überragt. Umgeben von einer Festung mit sieben Türmen erhebt es sich zwischen den Flüssen Charente und Périgord. Eine mittelalterliche Atmosphäre liegt in der Luft, wenn man sich ihr nähert.

Italiano :

Il castello di Villebois-Lavalette è una vera e propria cittadella che domina il villaggio di Villebois-Lavalette. Circondata da una fortezza con sette torri, si trova tra la Charente e il Périgord. L’atmosfera medievale si respira quando ci si avvicina.

Espanol :

El castillo de Villebois-Lavalette es una auténtica ciudadela que domina el pueblo de Villebois-Lavalette. Rodeada de una fortaleza con siete torres, se encuentra entre la Charente y el Périgord. Un ambiente medieval flota al acercarse.

