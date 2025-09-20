Visite guidée du château de Villemonteix Château de Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards

Visite guidée du château de Villemonteix 20 et 21 septembre Château de Villemonteix Creuse

Tarif 8 €. Tarif réduit 4 € (enfant 8-15 ans). Gratuit enfant moins de 8 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plongez dans l’histoire du château de Villemonteix, joyau du patrimoine limousin.

Château de Villemonteix Villemonteix, 23150 Saint-Pardoux-les-Cards Saint-Pardoux-les-Cards 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 33 92 http://www.chateau-de-villemonteix.com Construit sur l’emplacement d’une villa gallo-romaine (Villa montis), en 1425, un texte nous dit « il y a tout ce qu’il faut pour forteresse à Villemonteix : machecoulx, archières, fossés et boulevards (artilleries). »

Cette puissante et élégante architecture militaire, classée au titre des Monuments historiques (M.H.), fut adoucie au XVIIIe siècle. Racheté, en état sinistré, il y a une quarantaine d’années par des Creusois, il est restauré avec ténacité. Ouvert au public, vous y trouverez une trentaine de tapisseries en situation (Beauvais, Gobelins et bien-sûr Aubusson et Felletin) dont deux suites ou tentures, une classée au titre des Monuments historiques.

Chaque salle comporte un mobilier d’époque, familial, en harmonie. Parmi celui-ci, un Pleyel double, classé au titre des Monuments historiques en 2022, ayant appartenu à Béatrice de Camondo et Léon Reinach, son époux, un portrait de Louis XIV par Rigaud et les archives privées du château dans lesquelles figure le Terrier de 1481.

