Visite guidée du château de Villevieille – Journées du Patrimoine Château de Villevieille Villevieille

Informations pratiques

Villevieille

Visite guidée du château de Villevieille – Journées du Patrimoine

Château de Villevieille 1 Rue du Château Villevieille Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez plus de 1 000 ans d’histoire et un panorama exceptionnel au Château de Villevieille ! A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

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Château de Villevieille 1 Rue du Château Villevieille 30250 Gard Occitanie +33 6 70 61 81 49 jmsdebeauregard@gmail.com

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English :

Discover over 1,000 years of history and an exceptional view at the Château de Villevieille! As part of European Heritage Days.

L’événement Visite guidée du château de Villevieille – Journées du Patrimoine Villevieille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Sommières